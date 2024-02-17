Дощі «підмочать» вихідні, але «плюс» втримається: що обіцяють синоптики українцям на вікенд

Цього року останній зимовий місяць вже встиг побити кілька температурних рекордів. Протягом дня суботи потеплішає до +2+5 градусів, найвища температура фіксуватиметься у західних областях, +7+12 градусів. На сході — найхолодніше, від 2 морозу до 2 тепла. У неділю температурний режим — без особливих змін, хіба що похолоднішає у західних областях — до +3+7 градусів.

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«17-го лютого в Україні без опадів, у східних областях та у південній частині навіть буде сонячно. 18-го лютого пройдуть невеликі дощ чи мокрий сніг, а ось у другій половині дня в неділю на заході та півночі опади припиняться», — прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

У Києві субота буде помірною: вночі 0−2 морозу, вдень +4+6 градусів, без опадів. У неділю вночі, вранці та в першу половину дня в столиці очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі буде навіть тепліше, +3+5 градусів, а протягом дня 18-го лютого похолоднішає до +1+3 градусів.

За її прогнозом, наступного тижня в Україні переважатиме прохолодна погода. Найближче потепління очікується 23−24 лютого.

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Фото Наталії Діденко

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Тим часом в Укргідрометцентрі попереджають, що 17−20 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться рiст рiвнiв води на 0,1−0,3 м над поточними рiвнями (Волинська, Рiвненська, Житомирська обл.) з подальшим затопленням рiчкових заплав та збiльшенням площ затоплення с/г угідь, господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області. I рiвень небезпеки — жовтий. Утримуватиметься вiдмiтка затоплення житлових будинкiв в Любешiвськiй громадi Камiнь-Каширського району. Рівень небезпеки — ІІ, помаранчевий.

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Раніше синоптики прогнозували, що лютий у 2024 році буде відносно теплим, але вітряним.

Фото — Pixabay

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