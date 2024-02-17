У Parimatch заявили про політичний тиск на українських суддів. Компанія захищатиме інтереси в європейських судах

16 лютого українська компанія Parimatch, на яку у березні 2023 року рішенням СНБО було накладено санкції, виступила із заявою щодо неправомірного рішення Верховного Суду у справі проти ЗМІ. У компанії вважають, що до суддів застосовують політичний тиск.

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«6 лютого 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду виніс неправомірне рішення на користь медіахолдингу у справі про наклеп щодо власників прав на торгові марки і програмне забезпечення Parimatch», — йдеться в заяві Parimatch.

Компанія Parimatch вважає рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду на користь медіахолдингу необґрунтованим і має намір доводити свою правоту у європейських судах.

У компанії наголошують, що, ухвалюючи рішення, «суд вийшов за межі позовних вимог — фактично не розглядав питання наклепу в публікації і не досліджував достовірність інформації, що оскаржується в публікації».

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Також, переконані в PariMatch, суд не врахував, що за весь час розгляду судової справи медіахолдинг «не надав жодного доказу щодо достовірності тверджень у статті».

«Ще одне зауваження, яке ставить під сумнів судове рішення — український суд взяв на себе повноваження і самостійно трактував законодавство інших країн (у тому числі росії та Кіпру). При цьому колегія залишила без уваги висновки іноземних юридичних експертів, які надали адвокати Parimatch», — коментують у компанії.

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Крім того, у Parimatch наголошують, що суд проігнорував той факт, що аргументи щодо реєстрації торгових марок у рф або використання логотипів третіми особами не можуть свідчити про ведення бізнесу в країні-агресорі.

«Прийняте касаційною інстанцією рішення компанія розцінює як відверто упереджене і політичне, і таке, що суперечить українському законодавству та здоровому глузду. Позиція судового органу підтверджує відсутність незалежності української судової влади та демонстративно-політичний характер прийнятих нею рішень», — вважають у Parimatch.

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У компанії зазначають, що на даний момент ще немає тексту судового рішення, тому докладніші коментарі вони зможуть надати після його опублікування.

«Рішення буде детально вивчене юристами. На основі цього аналізу ми визначимо наші подальші дії щодо захисту прав та репутації компанії — у міжнародних судових інстанціях», — резюмують у Parimatch.

Нагадаємо, ігровий оператор після потрапляння до санкційного списку звертався до президента України Володимира Зеленського. Тоді у компанії підкреслили, що Parimatch є українською компанією, яку заснували українці та яка публічно вийшла з російського ринку у березні 2022 року (тобто на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну).

«Ми готові до публічного обговорення, готові відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позиції у суді», — закликав тоді колектив «Паріматч».

Петиція на сайті президента України щодо зняття санкцій з Parimatch зібрала необхідну кількість голосів. У відповідь на петицію Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Шмигалю перевірити правомірність санкцій, введених проти компанії Parimatch, і в разі виявлення порушень ужити необхідних заходів.

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