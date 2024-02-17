Мертвий Навальний ще може стати другом України. Може стати корисним росіянином. На відміну від живого.

Аналітик та блогер Сергій Фурса пояснив, ким був Олексій Навальний для Заходу та США, і чому його смерть може відіграти роль в наданні допомоги Україні.

«путін вбив Навального. Замучив свою жертву з методичністю маніяка, — пише Сергій Фурса. — Але кого він вбив? Хто такий Навальний?

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Насправді було два Навальних. З першим познайомились ми і це був дуже неприємний тип. Ксенофоб, який зігує на нациських руських маршах, радіє війні з Грузією, принижуючи грузин, а потім ще й розповідає, що «крим — то не бутерброд», щоб його повертати Україні.

Але Захід знає і захоплюється вже іншим Навальним. Він познайомився з ним вже пізніше, коли Навальний був лідером молодіжнього протестного руху в росії, єдиним справжнім опозиціонером в рф, безкомпромісним борцем з корупцією, який за свою боротьбу спочатку був отруєний посіпаками путіна, а потім і замучений у казематах. Він єдиний з російських політиків наважувався відверто засуджувати повномасштвбне вторгнення, а його план, написаний вже у в язниці, передбачав вже і повернення Криму, і репараціі Україні. На додачу у цього Навального — ідеальний образ західного політика, молодого, красивого, хороброгого, з ідеальною родиною.

Насправді, якби ми знали того самого Навального, що і Захід, ми б також захоплювались їм. Або якби ми вірили, що людина може змінюватись. Але ми не такі. Проте ми маємо розуміти, чому Захід так відверто захоплюється Навальним. Чому він посмертно отримає ще багато регалій. Чому в Голівуді знімуть кіно, за яке, можливо, Ді Капріо отримає другий Оскар. І коли ми будемо комунікувати із Заходом, то треба пам ятати, який образ Навального вони мають. І вони цей образ не змінять.

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І тому, якщо ми хочемо бути почутими на Заході, то треба утримуватись від всіх тих мемів, які ми побачили за останні кілька днів. Бо Захід не сприйме це і будь-яка людина з України, яка буде зловштішатися там з Навального і його смерті, потрапить у чорний список. І ви нікому нічого не доведете, розповідаючи про свій образ Навального. Пізно. Навальний — то вже міф. путін вбив людину і створив цей потужний міф.

Але це не про емоціі, це про ефективність.

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Кого вбив путін? Він вбив того другого Навального. І це має допомогти Україні. Бо ще раз показує, що домовленості з путіним неможливі. І єдина відповідь на вбивство Навального, яка має право на існування, — це збільшення допомоги Україні. Це вбивство, враховуючи рівень популярності Навального в Штатах, має посилити позиції друзів України в Конгресі.

Мертвий Навальний ще може стати другом України. Може стати корисним росіянином. На відміну від живого.

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А що путін? Навіщо? Окрім того, що маніякам не треба додаткових причин щоб вбивати. Можливо, в пошуках раціонального зерна, ми побачимо тут сигнал від нього, що досить шукати альтернативи. Що говорити в росії треба тільки з ним. Про що це каже нам? Що путін дуже хоче домовитись. Кидаючи шалені сили на фронт, стираючи з лиця землі Авдіївку, вбиваючи Навального, заграваючи з Трампом, даючи безглузді інтерв ю — путін просто хоче домовитись.

І це не ознака сили. І це точно не говорить нам, що росія готова воювати нескінчено".

Фото із соцмереж

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