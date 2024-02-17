росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ і завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, але не досягла своїх оперативно-тактичних цілей, заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR. На брифінгу в Міністерстві оборони полковник заявив, що, незважаючи на ініціативу, російська федерація не змогла досягти своїх оперативно-тактичних цілей щодо повної окупації Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Майбутні президентські вибори в росії чинитимуть тиск на збройні сили для досягнення видимої перемоги.

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«З наближенням президентських виборів у рф це ще більше тиснутиме на російські збройні сили, щоб досягти певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити та представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні, — сказав Антс Ківісельг. - Можна з упевненістю сказати, що після березневих президентських виборів можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського впливу, як до президентських виборів».

Як підкреслює глава естонської розвідки, підрозділи рф продовжують диверсійну діяльність поблизу Курської та Брянської областей у прикордонних з Україною районах у напрямку Сум та Харкова.

«У Луганській області російські війська продовжують проводити наступальні операції у напрямку Куп'янська та Лиману. Попри значні зусилля, рф не може продемонструвати там значного прогресу. Донецький напрямок був основним місцем зосередження зусиль росії протягом минулого тижня. З точки зору активності протягом тижня, 90 відсотків подій відбулися у Донецькій області. З них половина — в районі Авдіївки. Населений пункт має площу близько 30 квадратних кілометрів, що дорівнює розміру міста Пярну. Навколо нього рф зосередила майже 50 000 бойовиків. Це демонструє пропагандистське значення цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва російської федерації», — заявив полковник.

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У Запорізькій та Херсонській областях активність була значно нижчою, ніж у вищезгаданих областях.

«Можна сказати, що на херсонському напрямку українці тримають ініціативу. І вони все ще утримують свої плацдарми, які були побудовані над Дніпром», — сказав Антс Ківісельг.

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Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав оцінку ситуації на фронті.

Тим часом британські аналітики повідомили про великі проблеми у російських військово-повітряних сил.

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