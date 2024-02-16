Ситуація погана, але не критична: Буданов зробив заяву про війну

Ситуація на полях битв російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною.

Про це начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

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«Погана (ситуація на фронті, — Авт.), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом — десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість», — заявив Буданов.

За словами керівника ГУР, наразі військовим найбільше не вистачає:

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артилерійських боєприпасів загалом;

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;

систем для ракетних ударів на великі відстані.

Водночас керівник ГУР зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення. Але усе інше — від підводних човнів до стратегічної авіації — використовується вже давно.

Також Буданов оцінив, яку частину країни буде легше повернути — Крим чи Донбас.

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«Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим — це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому», — заявив він.

Буданов нагадав, що сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму.

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«Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго. Необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст. Решта — лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше», — заявив він.

За словами начальника ГУР, росія не наважиться використати ядерну зброю, якщо втратить Крим.

«Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу „ай“, коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як „засіб стримування“. Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють», — зазначив Буданов.

Він підкреслив, що для росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування.

Зазначимо, що росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора володимира путіна перед президентськими виборами. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

15 лютого на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду. Як пояснював координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, місто може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів. Зокрема Кірбі закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці, може повторитися на інших ділянках фронту.

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