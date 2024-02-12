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Україна

Британські аналітики повідомили про великі проблеми у російських військово-повітряних сил

20:31 13 лютого 2024
підбиті російські літаки та вертоліт

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що російські військово-повітряні сили в Чорноморському регіоні стикаються з серйозними проблемами.

«Майже напевно російські пілоти й наземний персонал зараз страждають від бойової втоми через вимоги до їхніх операцій в Україні», — йдеться в повідомленні міністерства.

Експерти прогнозують, що подальші українські атаки на інфраструктуру російських ВПС ще більше посилять тиск, роблячи помилки та прорахунки дедалі ймовірнішими. Наприкінці січня українські військові атакували російську авіабазу Бельбек на українському півострові Крим, який був анексований у 2014 році. Серед іншого було знищено бункер радіолокаційного центру управління та координації.

«Це майже напевно вплине на здатність росії координувати повітряну діяльність в Чорноморському регіоні», — заявили в міністерстві.

Це також збільшить навантаження на вже перевантажений парк літаків А-50 Mainstay, а також на дедалі меншу кількість підготовленого персоналу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час атаки ЗСУ на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка.

Читайте також: «ЗСУ вдосконалюють тактику боротьби з Чорноморським флотом»: експерт розповів про важливість знищення чергового корабля рф в Криму

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