Три літаки та понад тисячу окупантів: в Генштабі назвали втрати російського ворога

Російські війська вночі 17 лютого завдали удару по Донеччині, загинули мирні люди. Загалом протягом минулої доби ворог здійснив 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 82 бойових зіткнення, повідомили в Генштабі.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Сили оборони також відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

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Наші захисники відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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Повідомляється, що під час вчорашнього розгрому росіян ЗСУ знищили 18 одиниць техніки (з них 3 танки). При цьому близько 70 окупантів відправили «на концерт кобзона», а ще 80 «замовляють квитки».

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати ворога

За словами українського військового експерта Костянтина Машовця, в Україні російські війська намагаються застосувати радянську теорію глибокого бою для оперативного планування, щоб швидко прорвати українську оборону, але не можуть досягти бажаного ефекту.

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