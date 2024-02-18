Російські війська обстріляли Краматорськ та Словʼянськ, загинули люди

Російські війська вночі 17 лютого завдали удару по Донецькій області. Окупанти обстріляли Краматорськ та Словʼянськ, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Зокрема, по Краматорську росіяни завдали трьох ракетних ударів. Одна з ракет поцілила у приватний сектор — зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще щонайменше 23.

Також був приліт у промзону. У приватному секторі під завалами є люди.

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У Слов'янську росіяни влучили у школу, де був «пункт незламності» та соціальна їдальня, повідомив керівник МВА Лях.

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За його словами, під завалами будівлі може перебувати людина, там триває пожежа.

Вадим Філашкін повідомив, що 26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську.

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На ранок 18 лютого відомо про двох загиблих у будинку в Краматорську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік.

Нагадаємо, два дні тому ворог двічі за ніч обстріляв Селидове. Загинуло троє людей, серед них дитина.

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