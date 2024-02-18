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Події

Російські війська обстріляли Краматорськ та Словʼянськ, загинули люди

8:09 18 лютого 2024
руйнування

Російські війська вночі 17 лютого завдали удару по Донецькій області. Окупанти обстріляли Краматорськ та Словʼянськ, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, по Краматорську росіяни завдали трьох ракетних ударів. Одна з ракет поцілила у приватний сектор — зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще щонайменше 23.

Також був приліт у промзону. У приватному секторі під завалами є люди.

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У Слов'янську росіяни влучили у школу, де був «пункт незламності» та соціальна їдальня, повідомив керівник МВА Лях.

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За його словами, під завалами будівлі може перебувати людина, там триває пожежа.

Вадим Філашкін повідомив, що 26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську.

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На ранок 18 лютого відомо про двох загиблих у будинку в Краматорську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік.

Нагадаємо, два дні тому ворог двічі за ніч обстріляв Селидове. Загинуло троє людей, серед них дитина.

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