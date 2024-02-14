Щоб швидко прорвати українську оборону: експерт розповів про нову тактику боїв окупантів

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська намагаються застосувати радянську теорію глибокого бою для оперативного планування, щоб швидко прорвати українську оборону, але не можуть досягти бажаного ефекту.

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«Теорія глибокого бою — це продукт радянського оперативного мистецтва. Розроблений у 1920−1930-х роках, він був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни шляхом взаємодії з противником на декількох фронтах і в глибині на тактичному та оперативному рівнях шляхом атаки ворожих активів на всіх ешелонах артилерією, повітряними ударами та атаками на тил противника в поєднанні з фронтальними атаками з метою прориву оборонних ліній противника», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Теорія глибокої битви також стверджує, що успішне оперативне планування містить плани послідовних операцій, щоб запобігти відновленню цілісних оборонних позицій противника після проникнення та їх використання.

Ключові оперативні принципи теорії глибокої битви залишаються актуальними в сучасній війні, і російські військові могли б відновити маневр на полі бою та подолати українську оборону, якби вони змогли успішно планувати й здійснювати оперативно обґрунтовані кампанії з використанням теорії глибокої битви. Українські війська також могли б використовувати теорію глибоких бойових дій для відновлення маневру на полі бою на свою користь, якби їхні західні прихильники належним чином забезпечили їх ресурсами, впевнені експерти.

Костянтин Машовець, однак, зазначив, що нинішні обмежені можливості російських військ, зокрема у веденні ефективного контрбатарейного вогню, ураженні цілей на оперативній глибині, приховуванні концентрації сил від противника та боротьбі з українським технологічним паритетом, заважають російським військам досягти несподіванки на оперативному рівні, необхідної для прориву українських ліній і проведення глибоких бойових операцій. Він додав що російське військове командування не в змозі впровадити певні технологічні інновації в оперативне планування, в тому числі дистанційне встановлення мін, широкомасштабні операції з використанням безпілотних літальних апаратів, командування й керування, і зв'язок із застосуванням сучасної технології.

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Як раніше розповіли «ФАКТИ», британські аналітики повідомили про великі проблеми у російських військово-повітряних сил.

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