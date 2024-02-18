Перерваний політ «хижака»: українські захисники знищили вранці четвертий за добу літак ворога

Вранці в неділю, 18 лютого, українські захисники «приземлили» ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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«У московитів знову „потєрь нєт“. Сьогодні близько 6:00 ще один Су-34 „успішно повернувся“ на базу», — написав командувач.

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Також він уточнив, що це сталося на східному напрямку фронту.

«Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу! Усім гарного дня! Разом — до перемоги!» — додав командувач.

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Збитий літак став чудовим «доповненням» до трьох літаків, знищених українськими воїнами в суботу, 17 лютого. Тоді ворога залишили без двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувача Су-35.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

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За даними Генштабу ЗСУ, росіяни з початку повномасштабного вторгнення втратили вже не менше 335 літаків та 325 гелікоптерів.

Своєю чергою, в Повітряних силах додали, що в ніч на 18 лютого росія випустила по Україні близько десятка ракет різних типів та 14 «шахедів». Сили ППО збили ворожу ракету та 12 дронів.

Зокрема, ворог випустив шість зенітних ракет С-300 (Донецька область), три крилаті ракети Х-22 (Воронезька область) та керовану авіаційну ракету Х-59 (Запорізька область). Також росіяни випустили 14 ударних дронів з Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» та ракету Х-59. ППО працювала у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомляли «ФАКТИ», ЗСУ за минулу добу ліквідували понад тисячу окупантів та знищили 40 артсистем, 53 ББМ, 11 танків, 36 дронів та іншу техніку ворога.

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