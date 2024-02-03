Литва та Польща змінять правила для біженців з України: що важливо знати

У Литві, де влада до березня 2025 року продовжила тимчасовий посвідку на проживання українським біженцям, пропонують збільшити на рік термін, протягом якого до громадян України не будуть пред'являтися «мовні вимоги».

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Як повідомляє lrt.lt, Міністерство освіти, науки та спорту пропонує встановити, що «для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, категорія володіння державною мовою не застосовується при прийомі на роботу протягом 3 років з моменту надання тимчасової захисту у Литві». У чинній постанові передбачається дворічний термін.

«Щоб забезпечити якомога більшій кількості громадян України, яким надано тимчасовий захист, можливість працювати, утримувати себе та свої сім'ї, сплачувати податки до моменту повернення в Україну, ми пропонуємо продовжити звільнення від вимог володіння державною мовою для цієї категорії», — зазначила заступниця міністра Агне Кудараускене.

Зазначений пункт пропонується також поширити як на тих осіб, яким надано тимчасовий захист, так і на тих, кому його було надано, але вони вже набули нового статусу, наприклад, дозвіл на роботу в Литві.

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За даними Міністерства соціального захисту та праці, з початку масштабного російського вторгнення в Україну в Литві працевлаштовано майже 30 тисяч українців.

А у Польщі уряд планує продовжити термін дії окремих правових рішень щодо українців до 30 червня 2024 року. Це пов'язано із продовженням у ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, передає «Укрінформ». Проектом змін до закону передбачається допустимість подальшого використання будівель, де тимчасово групами мешкають українці; легальність дозвільних документів на перебування у РП. Крім того, у проекті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання роботи лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України. Зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують ухвалити у першому кварталі цього року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.

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Наступним кроком буде початок роботи над «суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону».

У Польщі приблизно до одного мільйона біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення росії.

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Нагадаємо, що соцзахист українських біженців у Польщі на нинішньому рівні збережеться до вересня цього року, після чого система зміниться. Не виключено скорочення виплат, у тому числі й на дітей.

Фото Pixabay

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