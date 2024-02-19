Як призначають субсидію, якщо будинок обігрівається одночасно і тепловою, і електричною енергією: відповідь Пенсійного фонду

У ПФУ пояснили деякі нюанси нарахування субсидії на комуналку. Йдеться про випадки, коли у багатоквартирних житлових будинках споживачам, які встановили у квартирі автономні системи опалення, нараховується плата за послугу з постачання теплової енергії для опалення місць загального користування.

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Як повідомляють в Пенсійному фонді України, в такому разі субсидія нараховується на обидві послуги: опалення тепловою та електричною енергією.



В інших випадках соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу за вибором людини.

Раніше адвокат Олександр Головченко розповів, як внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на сплату послуг ЖКГ.

Фото Pixabay



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