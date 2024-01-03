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Суспільство та люди

Як переселенцям оформити житлову субсидію: адвокат дав поради

21:00 5 січня 2024
субсидія

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію. У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), пояснює адвокат Олександр Головченко.

«Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

  • уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • центр надання адміністративних послуг ЦНАП);
  • сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів: портал «Дія», вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS".

Для отримання субсидії потрібні заява, декларація про доходи та витрати, в якій, зокрема, декларується склад домогосподарства.

«Також обов’язково додайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), довідку про ВПО».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що частині переселенців виплатять додаткову фінансову допомогу.

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