Як переселенцям оформити житлову субсидію: адвокат дав поради

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію. У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів: портал «Дія», вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS".

Для отримання субсидії потрібні заява, декларація про доходи та витрати, в якій, зокрема, декларується склад домогосподарства.

«Також обов’язково додайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), довідку про ВПО».

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