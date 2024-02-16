На фоні затримки американської допомоги генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що група країн НАТО надасть Збройним Силам України один мільйон безпілотних літальних апаратів. Крім того, для порятунку життів українців 20 країн-членів НАТО сформують спеціальну коаліцію, а в Бидгощі створюється важливий центр.

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«Група союзників об'єднує зусилля, щоб доставити один мільйон безпілотників в Україну, — заявив днями на пресконференції після зустрічі міністрів оборони в Брюсселі глава НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє PAP. — Двадцять країн-членів НАТО також домовилися про створення коаліції з розмінування. Все це допоможе врятувати життя українців».

Столтенберг нагадав, що союзники, включаючи Канаду, Фінляндію і Норвегію, оголосили про нові пакети допомоги, що охоплюють ключові потреби, такі як обладнання і запчастини для F-16, а також засоби протиповітряної оборони.

Він також підкреслив, що члени НАТО несуть відповідальність за 99 відсотків усієї військової допомоги Україні, додавши, що США надали близько 75 мільярдів доларів на підтримку України. А союзники й партнери НАТО — понад 100 мільярдів доларів.

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Єнс Столтенберг також оголосив, що в четвер міністри оборони вирішили створити в Польщі новий спільний навчально-тренувальний центр Україна — НАТО.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, навчально-аналітичний і тренувальний центр НАТО — Україна буде створений у Бидгощі.

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«Це перша ініціатива такого роду між НАТО й Україною, яка приносить відчутні результати», — підкреслив Косіняк-Камиш, зазначивши, що центр займатиметься збором досвіду війни в Україні та наданням підтримки країні, яка бореться.

Раніше експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький наголосив, що допомога Україні у війні проти росії — це заощадження, а не витрати.

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А німецький політик Норберт Реттген звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца в тому, що ЗСУ не мають достатньо боєприпасів, щоб протистояти загарбнику.

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