Фінляндія скорочує фінансування сфери розвитку: як це вплине на допомогу Україні
Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо розповів на пресконференції про скорочення фінансування співпраці у сфері розвитку. За його словами економічна ситуація у Фінляндії, якій погрожує путін, означає, що скорочення мають відбутися скрізь. Відповідно до урядової програми, уряд скорочує понад 1 мільярд євро з фондів співробітництва. Вілле Тавіо повідомив, що все було здійснено таким чином, щоб забезпечити реалізацію політики урядової програми та дотримання існуючих зобов'язань, пише Yle
Він додав, що Фінляндія зосередить свою співпрацю у сфері розвитку в цей період на країнах-партнерах, які є важливими для неї, і будуватиме з ними стратегічні відносини. Україна, безумовно, є найбільшим партнером Фінляндії з розвитку в цей передвиборчий період.
«Україна отримуватиме 58 мільйонів євро на рік у вигляді спеціальної допомоги, або 232 мільйони євро за весь період. Ці гроші будуть використані, серед іншого, для надання гуманітарної допомоги Україні. У співробітництві з метою розвитку краще спрямовувати коригування на чітко визначені сфери, ніж здійснювати категоричні скорочення на однакову суму скрізь».
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