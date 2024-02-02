Виглядає збоченням: Захід підтримує прагнення України до деокупації, але не все робить для цього

Україна хоче повернути окуповані росією території. Для цього потрібно перемогти російські збройні сили у конвенційній війні, каже фінський військовий експерт Еміль Кастехелмі в інтерв'ю Yle. Раніше «ФАКТИ» публікували думку Еміля Кастехелмі про страхи путіна та анексію територій — кінцева мета російської «операції» постійно змінюється.

ВІДЕО ДНЯ

«Це масштабна мета. Можливо, західна підтримка не відображає цього. Було б доречно заздалегідь повідомити, як далеко Захід готовий зайти і які засоби він готовий задіяти, якщо заявлені цілі України не будуть досягнуті в рамках нинішньої політики допомоги Заходу», — вважає він.

За його словами, також має відбутися попереднє обговорення, якщо Захід не захоче взяти на себе зобов'язання щодо досягнення цілей України.

«Виглядає збоченням те, що Захід нібито підтримує цілі, але не зовсім діє відповідно до них», — сказав Кастехелмі.

РЕКЛАМА

Депутат парламенту від Коаліційної партії Фінляндії, генерал-майор Пекка Товері в інтерв'ю Yle перерахував помилки Заходу, зокрема, в тому, що він спочатку почав підтримувати Україну повільно. Це призвело до тривалої війни, до якої Захід був не готовий.

«Наступна помилка полягає в тому, що Захід не має стратегії того, чого він намагається досягти, — сказав Товері. — Захід повинен вирішити, чи хочемо ми розширити повноваження президента росії володимира путіна і його наступника. Пожертвуйте парою сотень тисяч резервістів, продовжуйте війну досить довго, і ви отримаєте те, що хочете. 18% України окуповано, скоєно величезну кількість воєнних злочинів, зруйнована інфраструктура. Якщо не буде покарання для росії, то саме так можуть діяти диктаторські режими. Поганий сигнал».

РЕКЛАМА

Пекка Товері також підрахував, що Україні може знадобитися до наступного року, перш ніж варто буде починати великий наступ.

«На все потрібен час. Минулорічний контрнаступ на Запоріжжі показав, що недостатньо мати ноу-хау, щоб йти в наступ з напівпідготовленими силами. Потрібен час, щоб накопичити ноу-хау».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що італійський сенатор назвав війну рф проти України «геноцидною». За його словами, Україна має отримати більше допомоги, будь-якими можливими способами — дипломатичним, політичним, військовим.

142

Читайте нас у Facebook