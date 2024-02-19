«Одразу відчувається цей хохляцький акцент»: актор Олександр Третьяченко розповів про приниження в одному з московських театрів через українське походження

Український актор театру та кіно Олександр Третьяченко, який зіграв одну з головних ролей у фільмі «Ціна втечі», відверто зізнався, що з початком повномасштабного вторгнення не вірив у повернення в професію. На його рахунку понад 45 ролей в кіно, також він грав у театрі.

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Актор пригадав, як на початку кар’єри, у 80-х роках, після закінчення КНУТКіТ імені Карпенка-Карого, запросили на прослуховування в Москву в театр імені Табакова.

«Мій однокласник підпрацьовував у московському театрі та товаришував з Табаковим, якому тоді потрібен був актор на роль. Друг мене йому і порекомендував. На моєму прослуховуванні був не сам Табаков, а інший викладач. Він сказав: «Одразу відчувається цей хохляцький акцент», — розповів актор в інтерв’ю «1+1».

Тоді ж актор зустрів київського режисера Віталія Семенцова, який запропонував головну роль в одній зі своїх вистав. Пропозиція Віталія зацікавила Олександра більше, ніж можливість грати в театрі Табакова.

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«Вирішив, що краще залишуся тут, де не відчуватиму цього зверхнього ставлення. Ми за два тижні поставили виставу, яку показували в Жовтневому палаці у голубій залі — це був тріумф», — поділився спогадами актор.

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