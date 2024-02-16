«Погоджуся зіграти російського військового»: Тарас Цимбалюк вразив зізнанням

Популярний актор Тарас Цимбалюк, який назвав справжню причину свого розлучення, зізнався, що зіграв би російського військового у художній стрічці. Про це він розказав у проєкті «Про кіно для ТеБе». Актор вважає, що фільми про російсько-українську війну актуальні, однак переймається, аби кінематографісти не спекулювали на цій темі.

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«Дуже не хочеться, щоб ця тема „спопсилася“ і трохи „підкумарює“ продюсерське спекулювання на цих історіях, — сказав Тарас. — Відчувається, що сценарії все частіше пишуться „на колінах“, аби тільки запустити, аби ця тема зачепила глядача і на цьому заробити грошей. Ось цього не хочеться, а такі випадки непоодинокі».

Тарас Цимбалюк зізнався, що складно грати речі, які тебе не стосувалися напряму: приліт в будинок, евакуація сім’ї.

«Грати таке — величезна відповідальність», — сказав актор і додав, що погодився би на роль ворога — російського військового.

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«Я погоджуся, але ще не грав, — розказав Тарас. — Я не знаю, як я до цього поставлюся. Це однозначно непросто. Це повинен бути сценарій, в якому я буду впевнений, бо якщо це буде якась „шароварщина“ чи „попсятина“, то, мабуть, ні. Найголовнішим під час відтворення нашої нинішньої реальності має бути повага до людей, які зараз в регіонах, де активні бойові дії. Факти мають бути ствердними, не перекрученими, бо в іншому випадку — це плювок в обличчя цим людям».

Тарас Цимбалюк к зізнався, що з задоволенням знявся би у Голлівуді.

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«Я за розквіт кіно в Україні, ніж за якісь епізоди в Голлівуді, — сказав Тарас. — Я побіжу туди, якщо мене покличуть, аж бігом, і буду там з величезним задоволенням. Але якщо говорити глобально про мрію, орієнтир, то я хочу бути тут, бути очевидцем кльових проєктів, героєм стрічок, які в моїх мріях, ніж поїхати в Голлівуд і бути тисяча семисотим актором».

Нагадаємо, ведуча Людмила Барбір вибачилась перед глядачами за нецензурну лексику у прямому етері.

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