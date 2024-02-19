Настя Каменських заспівала дуетом з автором хітів Енріке Іглесіаса

Співачка Настя Каменських/NK, яка зараз перебуває в Колумбії та працює там на студії, здивувала несподіваним дуетом. Вона заспівала відомим кубинським артистом, музичним продюсером та автором треків для ТОП-зірок Descemer Bueno. Він є володарем кількох статуеток Latin Grammy, автором супер-хітів для Енріке Іглесіаса, Blacked Eyed Peace та інших світових зірок латиноамериканської сцени.

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Разом з Настею вони створили трек «Con Amor Se Cura». У кліпі показали процес роботи над піснею у студії, а також моменти щастя та проявів різних видів любові між людьми. У відео про кохання розповідають популярні особистості: гравець збірної України та клубу «Арсенал» Олександр Зінченко з дружиною Владою та доньками, голос «Євробачення» в Україні Тімур Мирошниченко з дружиною та дітьми, співачка Гайтана з донькою, співачка Альона Омаргалієва з сином, сімʼя телеведучого Григорія Решетника.

«Хоч ми з Descemer Bueno із різних частин світу, нас об’єднала творчість та любов до музики. Наша пісня про вміння любити — про те, що об’єднує нас всіх, звідки б родом ми не були. Українці, як ніхто, знають, що таке біль і страждання, наскільки страшне таке явище, як війна. Але також українці — незламна нація, яка навіть в таких жахливих умовах зберегла своє вміння любити, відчувати світлі та добрі почуття. Саме їх нам і хотілося б подарувати кожному слухачу!», — прокоментувала роботу Каменських.

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Кульмінацією відеокліпу стало створення символу любові та творчості, які обʼєднують людей — це картина, яку разом намалювали NK та Descemer у студії, зобразивши велике серце та музичні ноти. А українські діти з міста Ірпінь, які втратили свої домівки та живуть у модульному містечку, додали свої малюнки, де кожен із них намалював, що для них означає слово «любов».

Раніше «ФАКТИ» гурт «АНТИТІЛА» випустив космічний кліп «Ти саме та».

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А героєм нового відео гурту KOZAK SYSTEM «Люди-Титани» про незламних і нескорених став молодий ветеран війни Олександр Чайка.

Фото: особистий архів Насті Каменських

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