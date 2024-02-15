Настя Каменських возз’єдналася з Потапом в Колумбії: що вони там роблять

Співачка Настя Каменських та Потап, яким приписують розрив стосунків, возз’єдналися в Колумбії. Днями артистка прилетіла до цієї країни, де вже перебував її чоловік. Про це Настя розповіла в інстаграмі, показавши фото та відео, на яких вона здійснює пробіжки, щоденну рутину та роботу на студії.

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«Чи могла колись я уявити, що у бажанні розширювати кордони своєї творчості дістанусь аж Колумбії? Точно ні, але зараз я впевнена, що немає нічого неможливого, якщо не боятися мріяти та багато працювати. Лише декілька років тому я випустила свою першу іспаномовну пісню, а сьогодні працюю з найкращими сонграйтерами з усього світу, з якими записують пісні топові латиноамериканські виконавці. Так цікаво обмінюватись досвідом та вкладати щось своє у кожну роботу! Адже навіть у піснях іспанською, до запальних латиноамериканських ритмів я намагаюсь додавати й українську колоритність, не забуваючи про своє коріння та важливі для нас меседжі», — пише Каменських.

Вона додає, що попереду ще багато роботи. Для просування на латиноамериканському ринку вона щодня продовжує вивчати іспанську мову, працює над вокалом. Каже, що ніколи не припинить свій шлях до мети.

Потап також на своїй сторінці публікує фото та відео з Колумбії. Поїхав туди, бо, вважає, що саме ця країна визначає музичні тренди в Латинській Америці.

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«Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma — справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів», — пише Потап.

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До речі, спільних світлин зіркова пара не публікує, лише реагують на повідомлення одне одного в коментарях, залишаючи сердечка.

Нагадаємо, Потапа хейтять в мережі за те, що він перебуває за кордоном та не пояснює свою позицію. Він з’являвся то в Маямі, то Арабських Еміратах. Його нові пісні та неоднозначні дописи в соцмережах викликають ще більше обурення.

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Настя тим часом, приїздила до Києва. Вона відверто зізналась у своїх страхах.

Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

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