Доставлено тисячі нових пострілів: в «Українській бронетехніці» нарощують артилерію

«Українська бронетехніка» нарощує постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів — сьогодні доставлено тисячі нових пострілів.

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«Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії — їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1», — констатував генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

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За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

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