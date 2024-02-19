«Почуваюся благословенною за кожен урок»: Періс Гілтон відсвяткувала 43-й день народження

Мама двох дітей Періс Гілтон, яка раніше оголошувала війну гейтерам у соцмережах, відсвяткувала свій 43-й день народження, опублікувавши пост в інстаграмі.

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«Ще один блискучий рік чистого #Життя! Почуваюся такою благословенною за кожен урок, який подарував мені цей рік», — підписала вона карусель фотографій, на яких зображені її улюблені моменти з минулого року. - Від материнства до обов'язків дружини, моментів, коли я була босом і відстоювала те, що правильно… Це був найбільш знаковий рік!"

Гілтон поділилася фотографією, на якій вона позує перед цифровим білбордом на нью-йоркській Таймс-сквер, а також ще одним знімком, на якому вона представляє свою лінію посуду Walmart.

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На інших зображеннях бізнесвумен позує в однаковій піжамі разом зі своїм чоловіком Картером Реумом та їхнім 14-місячним сином Феніксом Барроном, в той час як Гілтон тримає на руках свою маленьку доньку Лондон Мерилін.

Днем раніше Гілтон підготувалася до святкування свого дня народження, опублікувавши в інстаграмі карусель знімків, на яких вона зображена в образах минулих років. На ній була мерехтлива срібляста сукня з декольте і срібний чокер. Образ вона доповнила прозорими кліпсами-метеликами.

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В наступному образі її волосся було укладене в коротке каре і увінчане діадемою, яка поєднувалася з рожевою сукнею та сумочкою «Барбі» .

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Гілтон також поділилася фотографіями, зробленими рік тому, на яких вона поєднала діадему з яскраво-синьою сукнею з рюшами та вирізами з боків.

«З майже днем народження мене! Оскільки зараз сезон Водолія, я озираюся на свої знакові святкові сукні минулого. Яка з них ваша улюблена?!» — звернулася Гілтон до своїх підписників.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що донька Періс Гілтон має ще два імені.

Фото в заголовку — інстаграм

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