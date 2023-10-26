Періс Гілтон оголосила війну гейтерам у соцмережах, які вирішили познущатися з її маленького сина

Періс Гілтон обрушилася з різкою критикою на інтернет-тролів, які посміли знущатися у своїх коментарях з її дев'ятимісячного сина. 42-річна зірка реаліті-шоу, діджей та спадкоємиця імперії готелів розмістила в інстаграмі кілька знімків, на яких позує з малюком Феніксом. Нагадаємо, дитина з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері.

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Багато хто з користувачів соцмережі звернули увагу на голову сина Періс. Вони визнали її ненормально великою. Деякі підписники сторінки Гілтон висловили свою щиру стурбованість і порадили Періс негайно показати Фенікса лікарям.

Але більшість інших одразу вхопилися за фотографії та зробили малюка та його маму об'єктами злих жартів.

Періс жорстко відреагувала на цей «неприйнятний тролінг».

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«Живучи постійно в центрі уваги, розумієш, що коментарі у соцмережах неминучі, але нападки на мою дитину неприйнятні. Це ранить моє серце сильніше, ніж можна описати словами», — заявила Гілтон.

Деякі люди зробили малюка та його маму об'єктами злих жартів

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Далі вона наголосила, що зіткнулася з «хитрощами-22».

«Якщо я не опублікую фотографії моєї дитини, люди скажуть, що я погана мати, а якщо я опублікую їх, відразу знайдуться жорстокі та ненависні люди», — наголосила Періс.

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Вона назвала себе «гордою мамою, що працює», а Фенікса — «цілком здоровим, чарівним ангелом».

«Я мріяла стати мамою, скільки себе пам'ятаю. Фенікс — це мій світ і найбільше благословення у моєму житті. Кожен день із ним — нагадування про те, що справді важливо. Важко уявити, що у світі є люди, які готові переслідувати таку невинність», — написала Гілтон.

"Фенікс - це мій світ і найбільше благословення в моєму житті", - написала Періс

Вона також подякувала тим, хто захищав її та Фенікса від тролів.

«У цьому світі є хворі люди. А мій ангел абсолютно здоровий. І так, звичайно, він був у лікаря, просто у Фенікса великий мозок», — додала Періс.

Вона зазначила, що називатися мамою — це її «улюблене звання з усіх».

«Мами — супергерої. Мені так подобається бути мамою. Вчора Феніксові виповнилося 9 місяців. Він стає таким великим. Він незабаром почне повзати, спостерігати за цими віхами дуже весело», — зізналася Гілтон.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Періс Гілтон підтримала Брітні Спірс на фоні виходу відвертих спогадів співачки.

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