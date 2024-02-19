Олю Полякову захейтили в мережі та вимагають вибачень через нову пісню: що відповіла співачка

Популярна співачка Оля Полякова зазнала хейту через свою нову пісн. та кліп «Щоб не плакати — я сміюсь!», в якому вона використала рядок із твору української поетеси Лесі Українки. В коментарях Олі дорікають, що зараз не на часі такий розважальний контент і вимагають вибачень за те, що «спаплюжила пам'ять великої української поетеси Лесі Українки». Оля не стала мовчати та емоційно відповіла на критику.

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«Що б я не зробила, все комусь не так. Розумію, такі часи. Вчора вийшло відео на пісню „Щоб не плакати — я сміюсь!“ і жінки надіслали мені повідомлення, що я маю вибачитися перед українцями за „спаплюження пам'яті великої української поетеси Лесі Українки, слова якої я використовую в пісні“. Це ще англійці не звернулися до мене з претензією про використання образу Фредді Мерк'юрі. Отже, я маю вибачитися за те, що не знаю, що робити, щоб ніхто ніколи таку хр*нь не писав», — відреагувала Полякова у відеоблозі.

Вона наголосила, що не порушувала ніяких авторських прав і виражає свої емоції у творчості, як відчуває та відчуває за потрібне. Тому дослухатися до негативних коментарів вона не збирається.

«Ну скільки можна повчати? Ми наче в радянській школі чи в церкві московського патріархату, де обов'язково хтось шипить з кутка, бо одягнута не так, стоїш не так, співаєш не про те, помади занадто червоні… Чи може, тепер треба погоджувати тексти пісень і відео з якоюсь комісією? Дайте мені її телефон. Така є? Як вона називається? Обліко моралі? Поліція духовного стану і національної свідомості? Ми живемо в сучасній демократичній європейській країні», — сказала Полякова.

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Вона також закликала усіх, кому подобається її пісня та кліп, долучитися до флешмобу — «вдягти» вуса та співати, попри все.

Нагадаємо, Олі Поляковій доволі часто «прилітає» в коментарях. Нещодавно її розкритикували за відео з лазні. Також їй дісталося за виступ на скандальному прокурорському весіллі у Львові.

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Фото: instagram.com/polyakovamusic

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