Оля Полякова приголомшила перевтіленням у Фредді Мерк’юрі

Популярна співачка Оля Полякова вразила перевтіленнями в новому кліпі. Вона випустила відео на пісню «Щоб не плакати — я сміюсь!», автором якого є її подруга Соня Плакидюк.

У кадрі Полякова постала одразу в шести різних неочікуваних образах: від вразливої та беззахисної артистки до чемпіонки рингу, яка щодня тренується рятувати себе. Один з найяскравіших образів — рок-легенди Фредді Мерк’юрі з його кліпів на легендарні пісні «І want to break free» та «Show must go on».

Режисерка кліпу Соня Плакидюк зізнається, що хотіла розповісти історію жінки в артистичній професії, яка навіть у моменти розпачу залишається вірною принципу — «show must go on». У відео показані залаштунки знімального процесу: папараці, безжальні спалахи камер на прес конференції та тендітна співачка, яка приховує сльози під маскою чоловічої витримки.

«Як людина, яка працює у шоу бізнесі, я дуже добре знаю, що нікому не цікаво, як погано в тебе на душі— ти маєш дарувати радість, втіху, красу і гарний настрій, бо це — твоя робота і твоє покликання. Кожний образ має свою невипадкову функцію у цій розповіді. Так, наприклад, покинута наречена в сльозах — як фігурка молодої з весільного торту, що так і не стався. Розкута байкерша, яка хоче отримувати щастя і драйв від життя і не відчувати постійної провини за ці бажання або дещо гротескний маскулінний збірний образ артиста на прес-конференції, який не боїться маніфестувати свої різні емоції», — розповіла Соня Плакидюк.

Фото: пресслужба Олі Полякової

