«Моя робота — точно не аудит і не розслідування»: Полякова різко відповіла на хейт за виступ на скандальному прокурорському весіллі у Львові

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно представила свій моноспектакль «Моє коріння», відреагувала на хейт за виступ на на скандальному весіллі колишнього прокурора та співробітниці ДБР у Львові.

Артистці в коментарях дорікають за те, що під час війни «влаштували помпезні танці на крові».

Оля записала відео в Instagram, в якому запевнила, що не знала, для кого співала. За її словами, вони з командою ретельно перевіряють замовників виступів за кордоном, на предмет причетності до рф. А в Україні не перевіряють походження статків замовників, бо ж не мають на це повноважень. Полякова підкреслила, що і не має цього робити, бо ж на це є уповноважені органи.

«Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюся їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію, окрім листа, на якому написані імена? Мені цікаво зробити свою роботу, а моя робота — точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які мають це перевіряти», — каже Полякова.

Проте вона зізнається, що зробила висновки й тепер ретельніше перевірятиме замовників своїх виступів.

«Я точно не займатимуся аудитом, це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогою заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримують зарплати з податків. Якщо раптом вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтесь до цього, якби я була Робін Гудом — беру в поганих, віддаю хорошим», — звернулася до прихильників Оля.

Варто зазначити, що в коментарях її підтримали багато артистів.

Нагадаємо, скандал розгорівся через пишне весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Гуляли кілька днів. Першого дня запросили 300 гостей, другого — 500. Гостей розважали Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Дзідзьо, ведучим був Григорій Решетнік. Йому теж прилетіло в коментарях.

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