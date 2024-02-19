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Суспільство та люди

Хто в Україні зможе отримати додаткову грошову допомогу: юристи пояснили

21:31 20 лютого 2024
гривні

Набрала чинності постанова Кабміну № 110 від 2 лютого 2024 р., якою передбачено можливість додаткової підтримки осіб з інвалідністю, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

«Право на таку допомогу мають особи, які проживають на території України, отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та розмір такої допомоги становить менше ніж 3 250 гривень на місяць».

Не можуть претендувати на додаткову підтримку ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, в цей час отримують міжнародну цільову грошову підтримку від інших міжнародних організацій, хто отримує допомогу на проживання ВПО. Виняток — ВПО, які проживають на територіях бойових дій.

«Виплата додаткової грошової допомоги проводиться щомісяця протягом трьох місяців у розмірі, що визначається як різниця між 3 250 гривнями і сумою отриманої соціальної допомоги, але не менше ніж 100 гривень на місяць. Наприклад, допомога від держави становить 2 361 грн. Всесвітня продовольча програма ООН спрямує особі/дитині з інвалідністю додатково ще 889 грн. Тривалість надання допомоги може бути продовжена».

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться без звернення отримувача соціальної допомоги, тобто жодних додаткових заяв для її отримання подавати не потрібно.

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Допомога українцям, які підпадають під критерії програми, буде нараховуватися безпосередньо на їхні банківські рахунки, а для осіб, які отримують виплати через Укрпошту, буде доставлятися Укрпоштою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що виплати для переселенців хочуть продовжити до закінчення воєнного стану.

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Читайте також: Гроші для переселенців: кому потрібно обов’язково подати заявку, щоб виплати не скасували з 1 березня

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