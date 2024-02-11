Виплати для переселенців хочуть продовжити до закінчення воєнного стану

Наразі в Україні періодично переглядають правила надання допомоги внутрішнім переселенцям — комусь її автоматично продовжують через півроку, а комусь потрібно писати відповідні заяви. Так, вчергове правила щодо надання допомоги на проживання змінюються з 1 березня. Тим часом в парламенті зареєстрували проєкт закону, яким пропонується продовження щомісячних виплат на проживання для всіх категорій ВПО до завершення дії воєнного стану.

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Як пише «Укрінформ», про це розповів член Комітету ВР з питань прав людини Максим Ткаченко.

За його словами, законопроєкт передбачає продовження виплат у розмірах 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень — для інших осіб. Пропонується, аби виплати здійснювалися або до закінчення воєнного стану, або до досягнення належного рівня інтеграції переселенця на новому місці проживання. Також документом пропонуєтся створення умов для активного залучення ВПО до життя громад. Є в ньому й положення, які визначають умови призупинення чи скасування виплат, зокрема, виїзд за кордон, повернення додому, наявність достатнього доходу та житла.

Окремо виписані положення про пенсіонерів-переселенців. Тих, хто став ВПО до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, пропонують зобов'язати пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року, аби перевірити, що виплати отримує саме та людина, якій вони виділялися. Ідентифікація тих пенсіонерів, які стали ВПО вже після 24 лютого 2022 року, підтверджується під час доставки пенсії «Укрпоштою» особисто чи банками раз на рік, під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок.

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Раніше в Мінсоцполітики розповідали про зміну правил нарахування допомоги переселенцям. Її на півроку призначатимуть й тим, хто повернувся в Україну після тривалого перебування за кордоном, й тим, родинам, в складі яких є непрацюючі люди.

Фото Pixabay

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