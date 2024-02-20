Нема ознак того, що російське командування перекидає резерви до чи з Авдіївки: ISW

Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Речник Таврійського угруповання українських військ Дмитро Лиховій повідомив, що кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку за минулу добу значно зменшилася, і що російські війська наразі перегруповуються та проводять зачистку Авдіївки. Він зазначив, що російські обстріли та авіаційна активність у цьому районі також значно зменшилися.

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Українські офіційні особи повідомили, що українські війська відійшли на нову лінію оборони, яку українські війська заздалегідь підготували і укріпили на «декількох рівнях».

Російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу перед відновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою, повідомляє Інститут вивчення війни.

«Російські війська мають резерви для такого підкріплення на інших ділянках фронту, але наразі ISW не помітила жодних ознак того, що російське командування перекидає ці резерви до Авдіївки», — йдеться у звіті.

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Речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, навпаки, заявив, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине російські сили, накопичені навколо Авдіївки, на інші, поки невизначені ділянки фронту. Євлаш впевнений, що російським військам, ймовірно, знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки для участі в боях на невизначених ділянках фронту.

ISW поки що не помітила жодних ознак того, як російські війська вирішать розподілити свої сили, які зараз перебувають в районі Авдіївки.

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Раніше повідомлялося, що на думку глави естонської розвідки, росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ.

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