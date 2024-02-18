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Події

Росіяни розстріляли неозброєних поранених українських військових, яких захопили у полон в Авдіївці, — Юрій Бутусов

18:30 18 лютого 2024
Залишена Авдіївка

Після оприлюднення росіянами відео з опорного пункту «Зеніт» під Авдіївкою, який вимушено залишили Сили оборони, рідні впізнали тіла трьох загиблих бійців — Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника.

Всі вони мали поранення і не змогли вийти разом з побратимами, пише у соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

«Ці поранені не могли пересуватись самостійно, засоби евакуації для їх вивозу були відсутні. Через повне оточення „Зеніту“ якась техніка проїхати для евакуаціі не змогла. 16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті „Зеніт“. Тіла були звалені у воду», — пише журналіст.

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За його інформацією, доля ще трьох поранених, які потрапили у полон на «Зеніті», залишається нез'ясованою, адже опізнали усі тіла на російському відео неможливо.

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Нагадаємо, що раніше про невчасний вихід підрозділів з Авдіївки, внаслідок чого і довелося залишати поранених на позиціях, писали в мережі самі бійці.

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