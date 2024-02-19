Аналітики пояснили, що дало змогу рф захопити Авдіївку

Російським військам під Авдіївкою вперше з початку війни вдалося отримати тимчасову локальну перевагу в повітрі, значною мірою завдяки масованому застосуванню скоригованих авіаційних бомб, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму нещодавньому звіті.

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Все вказує на те, що російські війська змогли тимчасово досягти обмеженої і локальної переваги в повітрі і забезпечити повітряне прикриття своїх військ в останні дні наступу на Авдіївку, що, ймовірно, сталося вперше з початку війни, додає ISW.

Це стало можливим, за оцінками аналітиків, ймовірно, завдяки широкому використанню коректованих авіаційних бомб (КАБ). За даними української сторони, лише 17 лютого росіяни застосували 60 КАБ під час атак на українські позиції, а за кілька днів — 500.

14 лютого український командувач генерал Олександр Тарнавський заявив, що росіяни здійснили рекордну кількість таких авіаударів — 73.

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Російські джерела, в свою чергу, говорили про застосування до 250 КАБ за добу в одному районі.

Можливість проведення таких операцій за лічені дні на найбільш активній ділянці фронту свідчить про те, що українські сили не змогли стримати ці атаки в повітряному просторі над Авдіївкою. Російські війська скористалися цією тимчасовою місцевою перевагою в повітрі, щоб прискорити захоплення більшої частини міста.

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Інститут вивчення війни зазначає, що подальші затримки з наданням західної допомоги Україні можуть призвести до значного послаблення української протиповітряної оборони, що дозволить росіянам повторити ситуацію в Авдіївці в більш широкому масштабі.

Раніше Юрій Бутусов повідомляв, що росіяни розстріляли неозброєних поранених українських військових, яких захопили у полон в Авдіївці.

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