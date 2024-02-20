«Була в шоковому стані»: Злату Огнєвіч ледь не покалічили скляні двері душової кабіни

Співачку Злату Огнєвіч, яка нещодавно здивувала зміною іміджу, ледь не покалічили скляні двері душової кабіни. Інцидент стався в готелі під час гастролей артистки. Про це вона розповіла в інстаграмі.

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За словами Злати, скляні двері впали та розбилися, коли вона всередині душової кабіни здійснювала вечірні процедури. Співачка каже, що це була одна з її фобій, яка здійснилася. Співачка вважає, що їй дивом вдалося уникнути серйозних травм, адже скло летіло просто на неї, близько до обличчя.

«Я в шоковому стані. Мене досі всю трясе. На мене впали двері душової кабіни тоді, коли я приймала душ. Всі уламки летіли біля обличчя. Не бажаю нікому таке пережити, це дуже страшно, жахливо… у мене шок. Зі мною трапився мій найбільший „гастрольний“ жах. Я завжди боялася, що ці довбані двері на мене впадуть, і сьогодні це сталося. Це дуже страшно!», — розповіла співачка.

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На щастя, вона серйозно не постраждала. Є незначні порізи на тілі, з якими Злата впоралася самостійно.

«Я не встигла одягнутися, усі уламки летіли на тіло. Думаю, це чудо. Так, руки і ноги в малих порізах, але це швидко заживе. Найбільший поріз на руці. Все могло бути набагато гірше», — поділилася Огнєвіч.

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Вона додала, що спеціально не називає готель, персонал якого навіть не вибачився за інцидент.

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Нагадаємо, після відпочинку в Таїланді Злата Огнєвіч повернулася до активної роботи та гастролей.

Також співачка пригадала своє найкраще побачення на проєкті «Холостячка».

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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