Навіть написала листа власноруч: стало відомо, з якою голлівудською зіркою мріє потоваришувати Меган Маркл

У боротьбі за славу і хорошу репутацію гарні всі засоби, наполегливо доводять нам протягом останньої пари років герцог і герцогиня Сассекські. Втім, чи такі успішні спроби зберегти кохання шанувальників і монетизувати непорозуміння з королівською сім'єю — велике питання.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі з таких зазнали краху, виставивши принца Гаррі та Меган Маркл у недоброму світлі. Взяти хоча б перезапуск їхнього власного сайту, через який тепер парі загрожують проблеми з законом. Однак подружжя не впадає у відчай.

І поки Гаррі налагоджує мости з родичами після численних скандалів, його дружина намагається знайти найвпливовіших друзів у Голлівуді.

За словами інсайдерів, об'єктом її інтересу давно стала співачка Тейлор Свіфт, що не дивно, адже минулого року її було визнано людиною року та найвпливовішою жінкою року, пише The Mirror.

РЕКЛАМА

Тейлор Свіфт

У зв'язку з цим Меган робить відчайдушні спроби стати подругою артистки й увійти у натовпі її найближчого оточення. Така дружба була б дуже доречною для іміджу герцогині.

РЕКЛАМА

За словами близьких до Меган і Гаррі джерел, дружина принца вже кілька разів намагалася зв'язатися з Тейлор, неодноразово кликала її у власний подкаст і навіть власноруч писала їй листи з проханням відгукнутися на запрошення.

«Меган була на концерті Тейлор Свіфт у Лос-Анджелесі і подбала про те, щоб преса повідомила про її присутність там», — додав інсайдер, зауваживши, що, ймовірно, Тейлор цікава Меган з погляду маркетингу.

РЕКЛАМА

Не виключено, якщо герцогиня прагне тієї ж популярності та впливовості, якою користується співачка.

Водночас Гаррі, здається, налаштований більш песимістично. Нещодавно він заявив, що готовий повернутися до королівських обов'язків, і навіть висунув свої умови, але в Букінгемському палаці цьому зовсім не зраділи, і відповіли, що шанси принца в цьому близькі до нуля.

Втім, герцог і герцогиня не втрачають оптимізму й навіть нещодавно змінили імена дітей.

Голове фото GettyImages

228

Читайте нас у Facebook