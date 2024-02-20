Навіть написала листа власноруч: стало відомо, з якою голлівудською зіркою мріє потоваришувати Меган Маркл
У боротьбі за славу і хорошу репутацію гарні всі засоби, наполегливо доводять нам протягом останньої пари років герцог і герцогиня Сассекські. Втім, чи такі успішні спроби зберегти кохання шанувальників і монетизувати непорозуміння з королівською сім'єю — велике питання.
Деякі з таких зазнали краху, виставивши принца Гаррі та Меган Маркл у недоброму світлі. Взяти хоча б перезапуск їхнього власного сайту, через який тепер парі загрожують проблеми з законом. Однак подружжя не впадає у відчай.
І поки Гаррі налагоджує мости з родичами після численних скандалів, його дружина намагається знайти найвпливовіших друзів у Голлівуді.
За словами інсайдерів, об'єктом її інтересу давно стала співачка Тейлор Свіфт, що не дивно, адже минулого року її було визнано людиною року та найвпливовішою жінкою року, пише The Mirror.
У зв'язку з цим Меган робить відчайдушні спроби стати подругою артистки й увійти у натовпі її найближчого оточення. Така дружба була б дуже доречною для іміджу герцогині.
За словами близьких до Меган і Гаррі джерел, дружина принца вже кілька разів намагалася зв'язатися з Тейлор, неодноразово кликала її у власний подкаст і навіть власноруч писала їй листи з проханням відгукнутися на запрошення.
«Меган була на концерті Тейлор Свіфт у Лос-Анджелесі і подбала про те, щоб преса повідомила про її присутність там», — додав інсайдер, зауваживши, що, ймовірно, Тейлор цікава Меган з погляду маркетингу.
Не виключено, якщо герцогиня прагне тієї ж популярності та впливовості, якою користується співачка.
Водночас Гаррі, здається, налаштований більш песимістично. Нещодавно він заявив, що готовий повернутися до королівських обов'язків, і навіть висунув свої умови, але в Букінгемському палаці цьому зовсім не зраділи, і відповіли, що шанси принца в цьому близькі до нуля.
Втім, герцог і герцогиня не втрачають оптимізму й навіть нещодавно змінили імена дітей.
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