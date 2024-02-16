Принц Гаррі та герцогиня Меган змінили імена своїх дітей

Раніше королівські шанувальники знали дітей Меган і Гаррі як Арчі та Лілібет Маунтбеттен-Віндзор. Але їх більше так не називають.

Принц Гаррі та герцогиня Меган, очевидно, таємно змінили імена своїх двох дітей. Як повідомляє The Times, чотирирічного Арчі та Лілібет, яка на два роки молодша, більше не називають прізвищами Маунтбеттен-Віндзор. Як і їхні батьки, вони тепер Сассекські. Згідно з повідомленням, вони носять нове прізвище з моменту коронації короля Чарльза III.

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За словами анонімного джерела, рішення про зміну прізвища було прийнято для того, щоб об'єднати сім'ю. Це гордий момент для Сассекських. Кажуть, що не було жодних проблем щодо використання нового прізвища. У 2022 році навколо Лілібет і Арчі вже було багато галасу. Довгий час було незрозуміло, які титули матимуть двоє дітей після смерті королеви.

Оголошення нових імен також збігається із запуском нового вебсайту Гаррі та Меган «sussex.com» кілька днів тому. Там зібрана вся діяльність пари, і зацікавлені особи можуть дізнатися про їхню благодійну діяльність або про їхню кінокомпанію.

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Втім, новий сайт наразі також викликає багато критики. Деяких королівських шанувальників турбує той факт, що Гаррі й Меган продовжують використовувати королівське прізвище Сассекських, оскільки вони офіційно відмовилися від своїх ролей в британській королівській родині наприкінці березня 2020 року як старші члени королівської сім'ї. Однак це їхнє офіційне прізвище. Використання офіційного королівського герба також викликало певну плутанину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці першої за 9 місяців зустрічі принца Гаррі та Чарльза III, який лікується від раку.

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Фото: Тwitter/royalfamily

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