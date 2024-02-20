38.21 / 38.79 41.22 / 41.98
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти вбили трьох українських полонених поблизу Роботиного

17:26 20 лютого 2024
автомат

Російські окупанти продовжують порушувати правила ведення війни. Вони не тільки постійно атакують мирні міста ударними дронами та ракетами, але й вбивають беззбройних полонених.

20 лютого в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, взятих у полон, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Жахлива подія відбулася 18 лютого поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області, яке вже кілька днів атакують російські війська.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

РЕКЛАМА

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — зазначають в прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого росіяни в мережі поширили відео, на якому було видно тіла українських військових. Як з'ясувалося, це українські захисники, яких не змогли евакуювати з позиції «Зеніт» в Авдіївці.

РЕКЛАМА

В мережі також є відео, на якому росіяни розстрілюють з автомата двох українців, які не мають зброї у руках та не чинять опору. Повідомляється, що сталося це недалеко від окупованого Соледара у Донецькій області.

РЕКЛАМА

476

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тигр

Водоліям — грошові надходження, а Левам — результативні переговори: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день доброго Тигрулі-симпатюлі

Підсніжники роботи керамофлористики Вікторії Міщенко

«Побачивши у Facebook мої підсніжники, одна пані присоромила мене: мовляв, навіщо видаю справжні квіти за фарфорові», -- майстриня Вікторія Міщенко

Григорій Решетнік з Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч

«Холостячки зачекають!»: мережу обурило повернення романтичного реаліті

Parimatch

У Parimatch заявили про політичний тиск на українських суддів. Компанія захищатиме інтереси в європейських судах

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту