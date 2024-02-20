Окупанти вбили трьох українських полонених поблизу Роботиного

Російські окупанти продовжують порушувати правила ведення війни. Вони не тільки постійно атакують мирні міста ударними дронами та ракетами, але й вбивають беззбройних полонених.

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20 лютого в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, взятих у полон, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Жахлива подія відбулася 18 лютого поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області, яке вже кілька днів атакують російські війська.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — зазначають в прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого росіяни в мережі поширили відео, на якому було видно тіла українських військових. Як з'ясувалося, це українські захисники, яких не змогли евакуювати з позиції «Зеніт» в Авдіївці.

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В мережі також є відео, на якому росіяни розстрілюють з автомата двох українців, які не мають зброї у руках та не чинять опору. Повідомляється, що сталося це недалеко від окупованого Соледара у Донецькій області.

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