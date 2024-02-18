Новий злочин терористів: росіяни розстріляли двох українських полонених

Російські окупанти продовжують моральне падіння і здійснюють дедалі більше злочинів проти людяності: вони не тільки атакують мирні міста ракетами, але і вбивають беззбройних полонених, які здались в полон.

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Кадри одного з таких варварських вчинків опублікувала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ.

«Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ „Хортиця“ росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (Міжнародного гуманітарного права — ред.) розстрілявши 2 х українських військовополонених», — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як озброєні росіяни в окопі підходять до двох українців, які не мають зброї у руках та не чинять опору. В певний момент один з росіян впритул розстрілює з автомата обох українських бійців. При цьому він добиває їх додатковими чергами з автомату після того, як полонені вже впали на землю.

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Де саме відбувся цей воєнний злочин, не уточнюється. В соцмережах пишуть, що подія сталася поблизу села Веселе, що на північний схід від окупованого Соледара в Донецькій області.

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Нагадаємо також про злочин ворожої ДРГ у Сумській області — там російські диверсанти цинічно розстріляли двох мирних жителів.

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