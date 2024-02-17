Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ «Таврія» виконала майже 400 вогневих завдань, за добу, що минула, на Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак -- біля Первомайського та Невельського.

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Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися на Батьківщину. Боротимемося за звільнення всіх побратимів», — зазначає він.

В усій операційній зоні ОСУВ «Таврія» втрати ворога за минулу добу становлять 609 осіб, 21 одиницю озброєння та військової техніки без урахування знищених БПЛА. Так, було знищено 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

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В 3-й штурмовій бригаді, яка була нещодавно перекинута на Авдіївський напрямо, зазначають, що за час перебування у населенному пункті встигли ліквідувати тисячі росіян та купу ворожої техніки.

«Але головне — нам вдалось вберегти більшість свого особового складу. Що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати пі… ів та звільняти свої території. Станом на зараз операція з виводу військ триває. Вихід з Авдіївки — це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації. Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої», — пише заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Нагадаємо, що на східному напрямку ранком 17 лютого підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три ворожі літаки — два Су-34 та один Су-35.

Фото із соцмереж

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