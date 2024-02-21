Генерала не дочекалися: ЗСУ потужним ударом ліквідували понад 60 окупантів на полігоні під Волновахою (фото, відео 18+)

Станом на ранок середи, 21 лютого, втрати армії противника перевищили 404 тисячі військовослужбовців — у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України за добу ліквідували 1130 окупантів. Можливо, до цієї статистики увійшли й мотострілки із Забайкалля, яких накрили з «Хаймарсу» на полігоні біля тимчасово окупованого села Трудівське у Волноваському районі Донецької області.

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Напередодні ввечері у мережу виклали відео та фото (18+), на яких було показано місце удару та його наслідки. Як повідомляє ВВС, йдеться про десятки ліквідованих окупантів.

Вдень у вівторок на полігоні загарбники трьох рот 36-ї гвардійської мотострілецької бригади чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу генерал-майора Олега Моїсеєва. І не дочекалися. Стверджується, що під час удару могли загинути щонайменше 60 людей.

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ВВС пише, що через кілька годин після удару по полігону російський президент путін провів зустріч із міністром оборони сергієм шойгом, який розповідав господареві кремля про успіхи російської армії в Авдіївці та на інших ділянках фронту.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував повідомлення російських блогерів, які звинувачували російського генерала — «героя ДНР».

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Нагадаємо, що на початку лютого у тимчасово окупованому Лисичанську під час удару по місцю, в якому збиралися колаборанти та окупанти, було ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій «ЛНР» Олексія Потелещенка.

Фото з Вікіпедії

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