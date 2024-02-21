шойгу збрехав путіну: ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини

У ніч проти середи, 21 лютого, росіяни у черговий раз здійснили атаку з повітря — окупанти застосували зенітну керовану ракету С-300 (Ростовська обл.), керовану авіаційну ракету Х-59 (Бєлгородська обл.), 4 крилаті ракети Х-22 (Ростовська обл.) та 19 ударні безпілотники типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ — рф.).

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«В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти „шахедів“ у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА — не досягла своїх цілей», — повідомили в командуванні Повітряними Силами ЗСУ.

Загалом за добу ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Фото "Типичный Краматорск"

Фото "Типичный Краматорск"

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Так, у Краматорську, по якому напередодні увечорі було завдано ракетного удару, «прильоти» були по житловій забудові та промзоні.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

В Силах оборони Півдня зазначили, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

«Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра.

Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу. Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання», — так в ЗСУ прокоментували заяву міністра оборони рф сергія шойгу, який звітував путіну про «зачищення Кринок».

На брифінгу господар кремля, посилаючись на інформацію командувача угрупуванням «Днєпр» теплинського, говорив, що у Кринках залишилася «невелика кількість» українських бійців, а шойгу — що населенний пункт під контролем росіян.

В Інституті вивчення війни (ISW), експерти якого відстежують ситуацію на полі бою, зазначали, що візуальні докази свідчать про те, що плацдарм на лівобережжі Дніпра й досі утримується ЗСУ. У той же час керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк повідомиляла, що українські сили продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.

Втрати ворога станом на ранок 21 лютого перевищили 406 тисяч військових — за добу було знищено 1130 окупантів.

Фото Генштабу

Тим часом командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття чергового російського літака: «Мінус один, працюємо далі. Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики „Вечного полета, братья“. Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався! Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками».

Нагадаємо, що протягом останніх днів ПС мали гарні результати: ранком 17 лютого були збиті три літаки супротивника, наступного дня — ще один винищувач-бомбардувальник, а 19 лютого — винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Фото з відкритих джерел

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