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Події

Внаслідок удару ЗСУ по Лисичанську знищено одного з «міністрів» «ЛНР»

13:16 5 лютого 2024
Олексій Потелещенко

ЗСУ продовжують знищувати супротивника і в тилу. Так, нещодавно за допомогою «Хаймарсів» було знищено операторів дронів противника в районі Іловайська. Днями ватажки бойовиків «ЛНР» заявляли, що українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Лисичанську, де було зруйновано будівлю «пекарні». Українська сторона офіційно не коментувала цих заяв.

Тим часом у пресі почали з'являтися подробиці обстрілу Лисичанська. Так, російські масмедіа стверджують, що тоді загинув «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексій Потелещенко. Смерть «чиновника» підтвердив і ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник.

Удару було завдано ще 3 лютого, але лише тепер почали з'являтися подробиці. Раніше окупаційна влада заявляла, що ЗСУ «вдарили по пекарні» і що під завалами загинули близько трьох десятків людей.

Як пише «Суспільне», будівля використовувалася місцевою «владою» у своїх цілях. Її називали пекарнею, хоча лисичанські переселенці зазначали, що йдеться про ресторан «Adriatic», розташований на околиці міста.

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«Заклад, про який йдеться, окупанти використовували у своїх цілях. У ньому вони харчувалися та проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, щоб випікати хліб для фронту», — розповіли українським журналістам у Лисичанській міській адміністрації та додали, що приліт був у той час, як окупанти зібралися в ресторані і що у списках загиблих, які розповсюджували тг-канали, фігурували переважно колаборанти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок ракетного удару по авіабазі окупантів Бельбек у Криму було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, включаючи генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

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Фото з мережі

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