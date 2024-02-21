«Ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для нас, ніж путін», — Віктор Андрусів

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів розповів, як путін вирішив використати паузу у наданні США допомоги Україні.

«Здається, путін вирішив по максимуму використати паузу з наданням допомоги Україні від США, і буде валити на всіх ділянках фронту два тижні по максимуму, — пише Віктор Андрусів. — Це неприємно, але непогано.

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1. Як мінімум розвідка у нього працює явно не дуже добре. Це і принципі було ясно в 2022 під час вторгнення. Відсутність американських пакетів відчутна для нас, але сюрпризи в нас також ще є.

2. Активне сточування військ об нові Авдіївки може зруйнувати його плани щодо генерального наступу на Харків ближче до літа. Так, м'яса в нього багато, але пускати в хід стає важче. Саме тому зараз на фронт прибуло багато різних найманців зі всього світу. Ще два тижні наша розвідка фіксувала малайзійців під Донецьком.

Може виявитися так, що на фоні масштабних втрат нових мобілізованих сил вистачить тільки на підтримку лінії фронту.

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3. Ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для нас, ніж путін. Його масштабний наступ виставляє республіканців безвідповідальними ідіотами, завдаючи серйозного удару по їхнім рейтингам.

Буде важко. Потім буде легше. Два тижні мінімум будуть дуже складні. Мобілізуйтесь своїми ресурсами. Донатьте. Вступайте в ЗСУ. Без цього перемоги не буде".

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