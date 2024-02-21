Залишили вмирати на підлозі у лікарні: на Львівщині поліція розслідує обставини смерті 73-річного пацієнта медустанови

Поліція розслідує чергову смерть пацієнта у лікарні — на Львівщині у Бродівській центральній міській лікарні помер 73-річний чоловік, якого днями шпиталізували з пневмонією.

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Як пише видання LVIV. MEDIA, фото з повідомленням про смерть чоловіка опублікувати кілька Telegram-каналів. Автори повідомлень стверджували, що чоловік задихався, проте не отримав допомоги від медиків: «Його привезли в тяжкому стані, він пролежав на підлозі, та ніхто нічого не робив, поки він не „сходив під себе“. Потім чоловіка поклали на ліжко, де він помер».

Фото з сайту https://lviv.media/

Як розповіла журналістам речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, 73-річного місцевого госпіталізували до лікарні 19 лютого близько 10:00 з діагнозом хронічна пневмонія. У лікарні чоловік пробув до вечора і близько 22:00 помер. Зараз правоохоронці проводять перевірку у лікарні, службове розслідування проводять й медики.

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У медзакладі, де сталася НП, з журналістами спілкуватися відмовилися.

Нагадаємо, що у Білій Церкві, що на Київщині, в лікарні померла вагітна жінка, родичи якої звунувачували в цьому медиків.

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Фото Pixabay

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