Залишили вмирати на підлозі у лікарні: на Львівщині поліція розслідує обставини смерті 73-річного пацієнта медустанови
Поліція розслідує чергову смерть пацієнта у лікарні — на Львівщині у Бродівській центральній міській лікарні помер 73-річний чоловік, якого днями шпиталізували з пневмонією.
Як пише видання LVIV. MEDIA, фото з повідомленням про смерть чоловіка опублікувати кілька Telegram-каналів. Автори повідомлень стверджували, що чоловік задихався, проте не отримав допомоги від медиків: «Його привезли в тяжкому стані, він пролежав на підлозі, та ніхто нічого не робив, поки він не „сходив під себе“. Потім чоловіка поклали на ліжко, де він помер».
Як розповіла журналістам речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, 73-річного місцевого госпіталізували до лікарні 19 лютого близько 10:00 з діагнозом хронічна пневмонія. У лікарні чоловік пробув до вечора і близько 22:00 помер. Зараз правоохоронці проводять перевірку у лікарні, службове розслідування проводять й медики.
У медзакладі, де сталася НП, з журналістами спілкуватися відмовилися.
Нагадаємо, що у Білій Церкві, що на Київщині, в лікарні померла вагітна жінка, родичи якої звунувачували в цьому медиків.
Фото Pixabay545
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