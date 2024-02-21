За веселу вдачу отримав позивний «Бабайка»: болюча історія про військового, який загинув у пекельних боях у Роботиному

Війна продовжує безжально забирати життя українців, забирати життя найкращих синів і доньок, які стали на захист Батьківщини. До отчого дому «на щиті» повернувся 46-річний воїн Олександр Драмарецький, повідомляє Іллінецька міська рада.

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Сотні земляків «живим коридором» зустрічали захисника. Море квітів і сльози в очах знайомих і незнайомих людей, бо так не повинно бути.

«Олександр трудову діяльність розпочав на цукровому заводі. Але вирішив вступати в школу міліції. Успішно пройшов навчання. Працював правоохоронцем у Вінниці, згодом перевівся в Іллінці. Здобув вищу освіту в Київському інституті бізнесу та технологій і залишився жити й працювати в Києві.

Дотепний, веселий Олександр, який вмів грати на гітарі, знав багато пісень, завжди був душею компанії, мав багато друзів. Він був веселим, щирим і щедрим, уважним та чуйним до чужої біди. Завжди поспішав додому, до мами, аби допомогти й підтримати найріднішу людину. Як і всі, мріяв, закохався, виховував донечку, будував плани, допомагав родині. Та коли страшним лихом увірвалась у наше життя війна, в перші місяці повномасштабного вторгнення росіян в Україну, став до лав ЗСУ".

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Службу Олександр проходив старшим механіком-водієм бойової машини піхоти Bradley в 9 роті 3 механізованого батальйону 65 окремої механізованої бригади.

«Майже 2 роки Олександр Драмарецький боронив Україну від окупантів. Пройшов безліч стежок цієї кривавої війни зі страшними картинами смерті і небезпек. Ризикуючи життям разом з побратимами стримували наступи ворога з Криму та Херсонщини. У найважчі години гумор і пісня допомагали вистояти… За веселу вдачу отримав позивний „Бабайка“. Хлопці, з якими служив, говорять, що Олександр був „надійним побратимом, мужнім воїном, доброю та порядною людиною“. А ще він був вірним своїм переконанням та цінностям, вірний військовій присязі та українському народу».

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2 лютого на околицях села Роботине на Запорізькому напрямку, де зараз ведуться найзапекліші бої за кожен клаптик нашої землі, під час виконання бойового завдання Олександр Драмарецький загинув. Війна забрала у доньки люблячого батька, у матері турботливого сина, у дружини коханого чоловіка.

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Поховали захисника України з усіма військовими почестями. Державний прапор, що огортав домовину, передали дружині героя Вікторії, як символ його мужності та відданості Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про болючу історію української родини: спочатку загинула на війні донька, тепер і онук.

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