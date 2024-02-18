Спочатку загинула на війні донька, тепер і онук: болюча історія української родини

Україна провела в останню путь ще одного героя. У Новоселівці на Вінниччині поховали юного захисника Владислава Бабака. Йому навіки 24 роки, йдеться в некролозі.

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«Як же сильно болить душа та стискається від горя серце, коли ми проводжаємо у засвіти — молодих героїв, які полягли за Україну. Владислав з настанням повноліття пішов на військову службу за контактом в лавах Збройних Сил України. Служив у військовій частині 2896, на посаді головного сержанта. Протягом шести років під час служби в 59 бригаді неодноразово виконував бойові завдання в зоні Операції Об’єднаних сил на сході України, був учасником бойових дій».

12 лютого Владислав Бабак прийняв свій останній бій неподалік населеного пункту Первомайське, що на Донеччині, отримавши травми несумісні з життям. У захисника залишилися мати, батько, два брати та трирічний син Данилко.

Владислава Бабака поховали з усіма військовими почестями

«Жителька нашого села Зінаїда Кучевська 17.07.2022 р. на війні втратила доньку Анну. Й знову зазнала непоправної втрати, велике горе увірвалося в її родину. Захищаючи нас з вами від жорстокого ворога, загинув її онук Владислав…» — написала у соціальній мережі Facebook знайома родини.

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Поховали юного бійця на кладовищі у селі Новоселівка з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про останній подвиг 22-річного сержанта Павла Шевчука, який загинув на Донеччині і буде нагороджений посмертно.

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