Доведеться платити більше: експерти прогнозують зростання цін на автогаз у зв'язку із блокадою українсько-польського кордону

У листопаді минулого року, коли польські перевізники розпочали тривалу блокаду кордону, в Україні зросли ціни на скраплений газ, який возили як раз через цю ділянку.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі блокада, яка припинялася на нетривалий час, поновилася. Можливе зростання вартості імпортного скрапленого газу може скласти три гривні за літр. Таку точку зору в коментарі «Укрінформу» висловив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.

За його словами, на подорожчення скрапленого газу може вплинути те, що перевізники шукатимуть об'їждні шляхи постачання палива в Україну — через Словаччину, Румунію. У той же час постачальникам автогазу через технічні причини важко переорієнтуватися на залізницю. Втім, за його прогнозами, дефіцит автогазу не очікується.

«По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу», — пояснив він та додав, що вже спостерігається підвищення цін як на роздрібному, так і на оптовому ринках.

РЕКЛАМА

Наразі блокада триває на шести пунктах пропуску з Польщею — на в'їзд в Україну загалом очікують близько 2500 вантажівок. У ДПСУ зазначали, що найбільше автівок скопичилося навпроти «Краківця», «Ягодина» та «Рави-Руської». Також прикордонники зазначали, що рух легковиків та автобусів страйкарі не обмежують.

У той же час Сергій Куюн підкреслив, що постачальники бензину та дизельного пального вже пристосувалися до умов блокади, і що на залізниці наразі ознак блокування перевезень нафтопродуктів не спостерігається. Втім, якщо польські протестувальники почнуть блокувати й залізничні перевезення, наслідки для України будуть відчутними.

РЕКЛАМА

До речі, у грудні минулого року, коли блокада тривала, він констатував певне зниження цін на бензин та дизель.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook