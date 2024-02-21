«Ми намагаємось посадити в тюрму людей, залучених до оборонної галузі»: боєць про ситуацію з Пашинським

Ситуація зі справою Сергія Пашинського виглядає дивною та викликає обурення. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов в етері телеканалу «Еспресо».

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«За справою Пашинського слідкую, тому що добре розумію важливість оборонної галузі. Ситуація дуже дивна та обурлива. Ця ситуація викликає безліч запитань. Наразі ворог робить все для того, щоб їхні підприємства працювали в три зміни на добу. У рф навпаки випускають людей, щоб вони воювали на їхню користь. А в нас якась інша ситуація. Ми намагаємось посадити в тюрми людей, які залучені до оборонної галузі. Я не фанат Сергія Пашинського, я завжди був його опонентом, але людина розбирається в оборонній галузі», — наголосив Фірсов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, під час російської навали, дивним виглядає намагання усунути ефективного менеджера з організації військового виробництва за справу 10-річної давнини.

«Є різні люди, з різним минулим, вони не ідеальні, але підрозділ має бойову задачу, яку він повинен виконати. Якщо висмикнути сильного бійця, і почати висувати якесь питання 10-річної давнини, то це дивно виглядає. Зараз ми потерпаємо від навали, і нам потрібні снаряди, менеджери, організація військового виробництва. Потрібно підтягувати усіх людей, щоб закрити ці проблеми», — додав Фірсов.

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Як повідомляли «ФАКТИ», 12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі «палива Курченка».

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності — це спецоперація рф щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

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14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського.

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Цього ж дня Сергій Пашинський прибув до Антикорупційного суду. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн.

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