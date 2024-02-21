«Ми не повинні це затягувати»: Зеленський хоче зустрічі президентів та урядів України та Польщі на кордоні (відео)

Президент України Володимир Зеленський хоче провести зустріч президентів та урядів України та Польщі на кордоні, де триває блокада польськими фермерами українських авто. Про це він повідомив у зверненні.

ВІДЕО ДНЯ

«Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова „солідарність“. Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь», — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», експерти прогнозують зростання цін на автогаз у зв'язку із блокадою українсько-польського кордону.

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook