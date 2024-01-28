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Клуб споживачів

Хакери «поклали» сайт «Нафтогазу»: споживачам розповіли, як тепер сплачувати рахунки

18:24 28 січня 2024
Платіжка Нафтогазу

На сайт компанії «Нафтогаз» було здійснено хакерську атаку. Споживачі газу дуже часто сплачували рахунки через сайт підприємства, але тепер це неможливо, бо сайт досі не працює. На сторінці компанії у Facebook пояснили, як внести плату за спожитий газ альтернативними способами, щоб не накопичувати борги.

Там порадили платити за газ у поштовому відділенні Укрпошти, у касах банку та у мобільних додатках фінансових установ.

UPD: пізніше у «Нафтогазі» повідомили про відновлення роботи сервісів. Але клієнти ще скаржаться на їхню некоректну роботу. Зокрема, є проблеми з доступом до особистого кабінету сайту.

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Як писали «ФАКТИ», незабаром українцям почнуть приходити додаткові (треті за рахунком) платіжки за газ.

Також у «Нафтогазі» нещодавно зробили важливу заяву для клієнтів двох облгазів.

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