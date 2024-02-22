ЗСУ відбили атаки ворога в районі Роботиного й продовжують утримувати плацдарм в Кринках, — Генштаб

За минулу добу російський ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено.

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, повідомили в Генштабі.

РЕКЛАМА

На Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

РЕКЛАМА

Силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

РЕКЛАМА

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 склади ПММ, 3 пункти управління, також уражено 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Втрати ворога

Нагадаємо, днями ЗСУ потужним ударом ліквідували понад 60 окупантів на полігоні під Волновахою на Донеччині.

86

Читайте нас у Facebook