У колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК вдома знайшли майже 1 мільйон доларів

Після скандалів з військкомами, які нажили на своїх посадах мільйонні статки, правоохоронці почали перевіряти керівників військово-лікарських комісій.

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Так, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів, повідомляє «Суспільне», посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

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Повідомляється, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що члени медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій та військово-лікарських комісій до 31 березня 2024 року повинні подати е-декларацію за 2023 рік до Єдиного державного реєстру декларацій.

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Електронні декларації мають подати категорії лікарів, які приймають рішення, підписують відповідні документи — тобто здійснюють повноваження, покладені на них державою.

Зокрема це:

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- особовий склад штатних військово-лікарських комісій (ВЛК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);

- голови та члени лікарсько-консультативних (ЛКК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 закону).

Як повідомляли «ФАКТИ», на Одещині СБУ спільно з Національною поліцією ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації, викривши на оборудці все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій. За гроші посадовці «допомагали» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я. І цей приклад непоодинокий.

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